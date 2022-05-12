اتصالات رئاسية وعلى أعلى مستوى.. المحاولة الأخيرة من باريس سان جيرمان لبقاء مبابي

تتواصل محاولات إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للضغط على كيليان مبابي، مهاجم الفريق، من أجل إقناعه بتجديد تعاقده مع الفريق.

وتصدرت صفقة انتقال كيليان مبابي، لريال مدريد، مشهد الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل استمرار رفض اللاعب التجديد للنادي الباريسي، وتمسكه بالرحيل لريال مدريد.

وتزايدت الأحاديث خلال الأيام الماضية، عن تقديم إدارة باريس عرضًا لوكلاء مبابي للإبقاء عليه داخل حديقة الأمراء؛ فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن مبابي توصل لاتفاق مع إدارة ريال مدريد حول راتبه ونسبته من أرباح بيع الصور الخاصة به بقميص الفريق.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن اللاعب وعائلته يتعرضون لضغوط كبيرة في الفترة الماضية، من أجل الاستمرار داخل باريس سان جيرمان.

وأشارت ماركا إلى أن إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، بنفسه اتصل بمبابي وعائلته من أجل إقناعهم بالبقاء، وكذلك حدثت اتصالات من قبل مسئولين في قطر والاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

ويتعرض اللاعب لضغوط داخلية من أسرته، خاصة شقيقه الأصغر إيثان، الذي يحلم بالمشاركة مع الفريق الأول لفريق باريس سان جيرمان.