توتنهام يكتسح أرسنال بثلاثية في الدوري الإنجليزي

أشعل توتنهام صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد فوزه على غريمه التقليدي أرسنال 3 / صفر، في مباراة مؤجلة من المرحلة 22 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع توتنهام رصيده إلى 65 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطة خلف أرسنال صاحب المركز الرابع، وبفارق خمس نقاط خلف تشيلسي صاحب المركز الثالث.

وتقدم توتنهام عن طريق هاري كين في الدقيقة 22 من ضربة جزاء، قبل أن يضاعف اللاعب ذاته النتيجة في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 47 سجل سون هيونج مين الهدف الثالث لتوتنهام.

وكان أرسنال قد أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه روب هولدينج في الدقيقة 33 بعد حصوله على الإنذار الثاني بسبب تدخل قوي على سون هيونج مين.

بدأت المباراة بأداء حماسي من جانب الفريقين، واتسمت بعض فترات الشوط الأول بالعصبية بين اللاعبين، حيث توقفت المباراة في أكثر من مناسبة بسبب مشادات بين اللاعبين.

وفي الدقيقة 22 احتسب الحكم ضربة جزاء لتوتنهام بعد لمسة يد احتسبت على البرتغالي سيدريك سواريز لاعب أرسنال، ليترجمها هاري كين بنجاح على يسار الحارس أرون رامسديل مسجلا الهدف الأول.

وزادت الأمور صعوبة على أرسنال، بعد تعرض مدافعه روب هولدينج للإنذار الثاني ليخرج مطرودا في الدقيقة 33، بعد تدخله بالمرفق مع سون هيونج مين مهاجم توتنهام.

وفي الدقيقة 37 سجل توتنهام الهدف الثاني عن طريق هاري كين، بعد ضربة ركنية نفذت داخل منطقة الجزاء، ليهيئها له زميله رودريجو بينتانكور، ويوجهها كين بضربة رأس في شباك رامسديل.

وشهدت الدقائق الأخيرة للشوط الأول محاولات من أرسنال من أجل تسجيل هدف تقليص الفارق والعودة للمباراة، إلا أنها لم تكلل بالنجاح لينتهي الشوط الأول بتقدم توتنهام 2 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، دخل توتنهام مهاجما بقوة محاولا تسجيل الهدف الثالث من أجل زيادة صعوبة المهمة على أرسنال.

وكان لتوتنهام ما أراد في الدقيقة 47، حيث سجل الهدف الثالث عن طريق سون هيونج مين، الذي استغل ارتباك دفاع أرسنال أمام المرمى، ليسدد كرة على يسار رامسديل.

وتسيد توتنهام معظم فترات الشوط الثاني، حيث شن العديد من الهجمات الخطيرة على مرمى رامسديل، فيما لم يتمكن أرسنال من تهديد الحارس الفرنسي هوجو لوريس.

وشهدت ربع الساعة الأخيرة من الشوط الثاني محاولات عدة من أرسنال للعودة في المباراة، لكنه لم يتمكن من ذلك ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز توتنهام على أرسنال 3 / صفر.