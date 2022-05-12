أخبار دوليّة

البيت الأبيض: تنسيق سعودي أمريكي بشأن امدادات الطاقة .. #عاجل

الوئام-متابعات
13 مايو 2022 · < 1 minute

أكد البيت الأبيض أن مسؤولين كبارا في إدارة بايدن ينسقون مع مسؤولين سعوديين بشأن إمدادات الطاقة.