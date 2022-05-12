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البيت الأبيض: تنسيق سعودي أمريكي بشأن امدادات الطاقة .. #عاجل
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أخبار دوليّة
البيت الأبيض: تنسيق سعودي أمريكي بشأن امدادات الطاقة .. #عاجل
الوئام-متابعات
13 مايو 2022
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أكد البيت الأبيض أن مسؤولين كبارا في إدارة بايدن ينسقون مع مسؤولين سعوديين بشأن إمدادات الطاقة.
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