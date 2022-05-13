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طقس اليوم.. موجة حارة ورياح مغبرة على هذه المناطق

13 مايو 2022 · < 1 minute

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم موجة حارة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة الشرقية يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-35كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف خاصة على الجزء الجنوبي, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.