المملكة تحقق 6 جوائز في معرض «آيسف 2022» #عاجل

حققت المملكة العربية السعودية ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ووزارة التعليم، وللعام السادس عشر على التوالي، 6 جوائز خاصة خلال مشاركتها في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف" 2022، الذي يقام في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، خلال الفترة من 7 إلى 13 مايو الجاري.

وفاز بالجوائز الخاصة كل من: الطالب عبدالله الغامدي من إدارة تعليم الشرقية، وحقق جائزتين في مجال الطاقة، والطالبة دانة العيثان من إدارة تعليم الأحساء في مجال الكيمياء، والطالبة تهاني عادل من إدارة تعليم الشرقية في مجال علم المواد، والطالبة ماريا الغامدي من إدارة تعليم الرياض في مجال الكيمياء، والطالب يوسف خوجة من إدارة تعليم جدة في مجال الأنظمة المدمجة.

عقب ذلك أعلنت مؤسسة موهبة خلال حفل إعلان نتائج الجوائز الخاصة، أسماء 19 طالباً وطالبة من مختلف دول العالم، فازوا بجوائزها الخاصة في مجال الطاقة في معرض ريجينيرون للعلوم والهندسة "آيسف 2022"، كعادتها كل عام، وقدمت جوائز كبرى للمشاريع الفائزة وعدداً من الجوائز الخاصة، ومنحاً في برنامج موهبة الإثرائي العالمي، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

وفاز 6 طلاب وطالبات، 3 سعوديين و3 أمريكيين بمنح للمشاركة في برنامج موهبة الإثرائي العالمي، بالإضافة إلى جائزة نقدية، وهم: دانة العيثان من المملكة العربية السعودية في مجال الكيمياء، وكلير هانج من الولايات المتحدة في مجال الطاقة، وعبدالله الغامدي من المملكة العربية السعودية في مجال الطاقة، وهارجيسال برار من الولايات المتحدة في مجال الهندسة الطبية الحيوية، وتهاني أحمد من المملكة العربية السعودية في مجال علم المواد، وميشيل بارك من الولايات المتحدة في مجال الفيزياء والفلك.

كما فاز 13 طالباً وطالبة من الولايات المتحدة، والهند، والصين، وكندا بجوائز المنح الدراسية لدراسة المرحلة الجامعية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، حيث حصل عليها من الولايات المتحدة كل من: ريشي هزرا، وستيفن ليو في مجال الكيمياء، وارون فيليب، وليونيد سيفياتسكي، وميهاي كريسان، وبيتر رادك في مجال الأنظمة المدمجة، ونعيم مهجوري، واوتو بيل في مجال الطاقة، وايوش نياك، وهاريش كريشان كومار في مجال الفيزياء والفلك، ومن الهند تاكش باتل في مجال علم المواد، ومن الصين داجون يوان، ومن كندا انتوني سترنينيو في مجال الروبوتات والأجهزة الذكية.

وأكد الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود المتحمي، أن الفوز يضاف إلى سلسلة الإنجازات المتوالية لأبناء وبنات الوطن من الموهوبين والموهوبات، ويعكس تضافر الجهود والعلاقة التكاملية بين موهبة ووزارة التعليم وشركائهما الإستراتيجيين، لتحقيق مستهدفات ومبادرات رؤية المملكة 2030، مشيداً بنتائج وثمرات هذه الشراكة، وتحقيق العديد من الإنجازات على المستوى الدولي، وتمثيل المملكة تمثيلاً يليق بمكانتها، الأمر الذي يسهم في بناء مستقبل الوطن وتعزيز ثروته البشرية، مشيرا إلى أن رعاية موهبة لمجال الطاقة في معرض آيسف 2022 ينبع من رؤية المملكة 2030 وإدراكها للدور السعودي المهم كمصدر أساسي للطاقة في العالم، وسعيها لاستمرار التنمية المستدامة بالحفاظ على مصادر الطاقة، إلى جانب تشجيع المبدعين والطلاب الموهوبين حول العالم على تطوير مشاريع وابتكارات في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة، وتطوير المعارف والمهارات والخبرات، لتطوير مشاريع تسمح بالحفاظ على هذه المصادر لأجيال المستقبل.

وعلى هامش معرض آيسف 2022 أقامت "موهبة" ندوة بعنوان "رحلة طلبة موهبة الموهوبين في تعليم العلوم (STEM) تقود الذكاء الجماعي للنهوض بالمجتمع العالمي"، قدمها البروفيسور ميتشو كاكو برفيسور الفيزياء النظرية في كلية نيويورك، الذي أكد أن الدول التي تستثمر في عقول الشباب وتوجيهها للابتكار والاختراع، تملك اقتصاداً ينمو بشكل قوي على عكس الدول التي لا تقوم بذلك ، مؤكدا أن مهارات التواصل شيء أساسي لإيصال الأفكار وإحداث الأثر لأي مبتكر ومبدع.