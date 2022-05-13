مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ48 درجة مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، أن تسجل مدينة مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ48 مئوية، بينما تسجل مدينة رفحا أدنى درجة حرارة بـ10 درجات مئوية.

وأفاد مركز الأرصاد عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة 48 درجة مئوية، والمدينة المنورة وينبع 47، وجدة 45، والعلا وشرورة ووادي الدواسر 40، والخرج والأحساء 39، والرياض والدمام وبيشة وحفر الباطن 38 مئوية.

نجران والطائف 37، وبريدة وجازان والوجه والقنفذة 36، وتبوك والدوادمي والمجمعة 35، وسكاكا ورفحا 34، وحائل 33، وعرعر والقريات 31، والباحة 30، وأبها 29 درجة مئوية.

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي: رفحا 10 درجات مئوية، وطريف 14، والقريات 15، وعرعر 17، وابها والباحة وسكاك 18، والطائف 20 مئوية.

حفر الباطن 23، والدمام 24، والرياض والعلا 25، والأحساء 26، وجدة 27، والمدينة المنورة وينبع 28، ومكة المكرمة 30 مئوية.