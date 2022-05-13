عاجل.. «الصحة» تسجل 559 إصابة جديدة بكورونا.. ووفاة واحدة

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 559 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 758,361 حالة حتى الآن.

وأفادت وزارة الصحة عبر موقع مركز القيادة والتحكم لكورونا بتسجيل 210 حالات تعاف جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى 743,309 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة فقط، ليصل إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 9111 حالة.

وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن 64,814,944 جرعة، بجميع المناطق والمحافظات.