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قصف إسرائيلي لشحنة أسلحة تابعة لميليشيات #إيران في ميناء طرطوس السوري
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أخبار دوليّة
قصف إسرائيلي لشحنة أسلحة تابعة لميليشيات #إيران في ميناء طرطوس السوري
متابعات - الوئام
13 مايو 2022
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قصفت طائرات حربية إسرائيلية شحنة أسلحة تابعة لميليشيات إيران في ميناء طرطوس السوري.
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