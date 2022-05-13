أخبار دوليّة

قصف إسرائيلي لشحنة أسلحة تابعة لميليشيات #إيران في ميناء طرطوس السوري

متابعات - الوئام
13 مايو 2022 · < 1 minute

قصفت طائرات حربية إسرائيلية شحنة أسلحة تابعة لميليشيات إيران في ميناء طرطوس السوري.