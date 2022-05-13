نائب رئيس الاإمارات يبايع محمد بن زايد رئيسًا للدولة

بايع حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم، ولي العهد الشيخ محمد بن زايدحاكم أبو ظبي، رئيسا لدولة الإمارات بقصيدة شعر.

وغرد حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الجمعة، على حسابه الرسمي على تويتر، بقصيدة شعر، يرثي فيها الشيخ خليفة بن زايد.

واحتوت القصيدة التي نشرها الشيخ محمد بن راشد، أبيات شعر لمبايعة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم إمارة أبو ظبي رئيسا لدولة الإمارات.

ووصف ابن مكتوم في قصيدته الشيخ محمد بن زايد بأنه نعم الخلف للسلف رئيسًا للدولة.

ونشر الشيخ محمد بن راشد صورة تجمعه بولي العهد محمد بن زايد، وأرفقها بالقصيدة.