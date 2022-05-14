الصين تتخلى عن استضافة #كأس_آسيا_2023

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اعتذار الصين عن عدم استضافة نهائيات كأس آسيا المقبلة 2023، لأسباب تتعلق بالظروف الاستثنائية لانتشار فيروس كورونا، وتداعياتها على الوضع العام للبلاد.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيانه، اليوم السبت: "بعد مناقشات مكثفة مع الاتحاد الصيني لكرة القدم (CFA) ، أبلغ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميًا ،أنه لن يكون قادرًا على استضافة بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023.

وواصل :"يقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالظروف الاستثنائية التي تسببت فيها جائحة كوفيد -19 ، والتي أدت إلى تنازل الصين عن حقوق الاستضافة".