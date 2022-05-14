للرجال والنساء.. وظائف شاغرة بالشئون الصحية في “الحرس الوطني”

أعلنت الشؤون الصحية في الحرس الوطني، عن توفر (4) وظائف شاغرة، للرجال والنساء الحاصلين على البكالوريوس، بمسمى «مساعد إداري»، ومكان العمل في الدمام بالمنطقة الشرقية

وأوضحت الشؤون الصحية بالحرس الوطني أن التخصصات المطلوبة، هي: «إدارة أعمال، وإدارة مكتبية، وإدارة عامة، وعلاقات عامة، ولغة إنجليزية، وترجمة، وتقنية معلومات، والعلوم التطبيقية، والفنون والآداب، والتربية والتعليم».

وأضافت أنه يشترط في المتقدم أو المتقدمة أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على درجة البكالوريوس كحد أدنى في أحد التخصصات المطلوبة.

ويفضل من لديهم خبرة لا تقل عن سنة أو تدريب تعاوني أو صيفي في نفس المجال، وفي حالة عدم توفر الخبرة سيتم إلحاق المتقدم ببرنامج تدريبي مخصص.

كما يشترط في المتقدم أو المتقدمة، إجادة استخدام الحاسب الآلي، وكذلك إجادة اللغة الإنجليزية.

وأشارت الشؤون الصحية إلى ان التقديم متاح حالياً وحتى يوم الخميس الموافق 26 مايو 2055م، من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3NeGHiA