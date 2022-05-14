أول تعليق من مدرب برشلونة على صفقة ليفاندوفسكي

تحدث الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن المباراة المقبلة أمام خيتافي، في بطولة الدوري الإسباني "الليجا"، وموقفه من التعاقد مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره خيتافي، غدًا الأحد، في السابعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

وقال تشافي في تصريحات صحفية، قائلًا: "مواجهة خيتافي؟ نريد أن نخطو خطوة أخرى للأمام. غدًا سنحاول أن نخلق الفرص ونفوز"

وتابع: "كمدرب سأتحمل مسؤوليتي باتخاذ القرارات وإيصالها للإدارة. الأمور تعتمد على وضعيتنا الاقتصادية، خلال أيام سنعلم وضعيتنا، ثم نبدأ التخطيط للموسم المقبل"

وعن إمكانية مشاركة رونالد أراخو في مباراة الفريق، أوضح تشافي: "إنه يريد اللعب غدًا، وهذا يعني الكثير لنا. لقد فقد وعيه للحظات في مباراة سيلتا فيجو، لكن الأمر سيعتمد على أحاسيسه بمدى تعافيه"

وأضاف: "بالدي بديلًا لألبا؟ قد يشارك بعض الدقائق غدًا، نحن نعتمد عليه، وهو قادر أن يكون لاعبًا مهمًا في الفريق. الأمر ينطبق على كل اللاعبين. هنا في برشلونة، على اللاعبين أن يكونوا تنافسيين"