أنشيلوتي يعلن مفاجأة بشأن نجم ريال مدريد

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني، بقاء البلجيكي إيدين هازارد في صفوف الفريق الموسم المقبل.

وقال أنشيلوتي عند سؤاله عن مستقبل هازارد مع الفريق في المؤتمر الصحفي لمباراة قادش غدًا في الجولة قبل الأخيرة من الليجا: “لم نتحدث عن ذلك، خطته واضحة تمامًا، يبقى ويفعل ذلك بدافع كبير لأنه لم يمض وقتًا ممتعًا في السنوات الأخيرة ويريد إظهار جودته”.

وأضاف: “هازارد سيحصل على دقايق؟ هناك العديد من المباريات وهناك إرهاق وسيكون هناك تناوب على الرغم من أنه لم يكن هناك الكثير هذا العام، يمكن للجميع الحصول على فرصهم الوضع في فريق رائع ومعقد في نفس الوقت للغاية للجميع وليس فقط للاعبين الذين يلعبون أقل”.

وشارك هازارد هذا الموسم مع الميرنجي في جميع المسابقات بـ 22 لقاء وسجل هدف وحيد حيث غاب أيضًا معظم المباريات للإصابة.