تعرف على التشكيل الرسمي لليفربول وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني بنادي ليفربول،المحترف ضمن صفوفه الدولي محمد صلاح، قائد منتخب مصر، تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة اليوم أمام نظيره تشيلسي، على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويقود محمد صلاح، تشكيل هجوم ليفربول أمام تشيلسي، وهناك هدف وحيد لدى فريق الريدز هو تحقيق البطولة.

ووصل ليفربول إلى المباراة النهائية، بعد الفوز على نظيره مانشستر سيتي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المقابل حجز تشيلسي مقعدًا في النهائي على حساب كريستال بالاس، بعد الفوز في النصف النهائي بهدفين دون مقابل.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: روبرتسون وإبراهيما كوناتي وفان دايك وألكساندر أرنولد.

خط الوسط: جوردان هندرسون وتياجو ألكانتارا ونابي كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح وساديو ماني ولويس دياز.

ويضم تشكيل تشيلسي كل من:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: تشالوباه، تياجو سيلفا، أنطونيو روديجير.

وسط الملعب: ريس جيمس، ماتيو كوفاسيتش، جورجينو، ماركوس ألونسو.

خط الهجوم: ماسون ماونت، روميلو لوكاكو، كريستيان بوليسيتش.