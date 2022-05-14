الأخبار المحلية

الدفاع المدني يباشر حريقًا في أحد الجبال شمال النماص في #عسير

14 مايو 2022 · < 1 minute

باشر الدفاع المدني في النماص بمنطقة عسير حريقًا في أحد الجبال شمال المحافظة، دون وقوع إصابات.