وزير خارجية اليمن: جدولة أول رحلة من مطار صنعاء الإثنين

أكدت الحكومة اليمنية أن موعد أول رحلة من مطار صنعاء إلى عمّان تقرر الإثنين المقبل وذلك بعيد تأجيلها الشهر الماضي إثر عراقيل حوثية.

وقال وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك إنه “وبعد جهود كبيرة بذلت من الحكومة اليمنية والتحالف العربي والمبعوث الأممي وتعاون معهود من اشقاءنا في ‫الأردن أعيد جدولة أول رحلة من مطار صنعاء”.

وأشار أن إلى ” تخفيف معاناة أبناء شعبنا في كل انحاء اليمن كانت وستبقى همنا الأول، داعيا مليشيات الحوثي لرفع الحصار عن تعز واتخاذ الهدنة نافذة للسلام”.

وكان من المقرر أن تنطلق أول رحلة تجارية من صنعاء الى عمان في 24 أبريل الماضي إلا أن مليشيات الحوثي عرقلت ذلك عبر فرض جوازات غير معترف بها دوليا.