تعرف على أسعار #الذهب اليوم في السعودية

سجلت أسعار الذهب في السعودية ، استقرار اليوم الأحد 15 مايو 2022، بالتوازي مع غلق الاسواق العالمية للمعدن النفيس.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية، خلال التعاملات الصباحية، عند نحو 218.47 ريال (58.24 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في السعودية اليوم، نحو 191.16 ريال (50.96 دولار).

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية، نحو 163.85 ريال (43.68 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي بداية تعاملات اليوم في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 127.44 ريال (33.98 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية، خلال التعاملات الصباحية، تراجعًا إلى نحو 6795.03 ريال (1811.59 دولارًا).

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21)، سجل نحو 1529.26 ريال (407.68 دولار).