نجاح عملية معقّدة لدمج شريانين لطفل في مركز القلب بالمدينة المنورة

نجحت الفرق الطبية بمركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة، في إجراء عملية معقّدة لدمج الشريانين الرئوي والأبهر لطفل يبلغ من العمر عام واحد، حيث كان يعاني من تشوه خلقي معقّد أدى إلى تضيق بالجهة اليسرى من القلب وبعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، قرر الفريق الطبي حاجته إلى تدخلين جراحيين الأول مبدئي وكان قبل سبعة أشهر قام من خلاله الفريق الطبي بربط الشريان الرئوي كإجراء تلطيفي لتجهيزه للعملية الكبرى.

وفي الإجراء الثاني قام الفريق الطبي بإجراء عملية معقدة تسمىDKS ( Damus Kaye Stansel + Glenn shunt ) وهي عبارة عن دمج الشريان الرئوي بالشريان الأبهر ليكونا شريان واحد بالإضافة إلى وصلة وريدية تعرف بوصلة Glenn, وذلك في عملية جراحية استغرقت عدة ساعات وتكلّلت بالنجاح.

وأبان تجمع المدينة المنورة الصحي أنه تم نقل الطفل لقسم العناية المركزة لمتابعة حالته حتى استقرت وتحسنت ليغادر بعدها لقسم التنويم للمتابعة وإعادة التأهيل.