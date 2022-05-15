كبرى المفاجآت.. وست هام يتفوق على المان سيتي بهدفين في الشوط الأول

تقدم وست هام على نظيره مانشستر سيتي بهدف نظيف، في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقان مساء اليوم الأحد في إطار الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

تقدم جارود باوين في الدقيقة 24 بعدما انفرد بمرمى الحارس البرازيلي إيدرسون وراوغه ليضع الكرة في المرمى الخالي، ثم أضاف الثاني لفريقه ولنفسه في الدقيقة 45.

ويقود هجوم السيتي في لقاء اليوم جاك جريليش، جابرييل خيسوس ورياض محرز بينما يجلس على مقاعد البدلاء ستيرلينج، جوندجان وفيل فودين.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كانسيلو، فيرناندينيو، لابورتي، زينتنشكو

خط الوسط: دي بروين، رودري، سيلفا

خط الهجوم: جريليش، خيسوس، محرز

ويخوض مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا مباراة اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز بهدف الاقتراب من حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز فى ظل المنافسة الشرسة مع ليفربول على حسم البطولة هذا الموسم، حيث يحتل السيتي الصدارة برصيد 89 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الريدز صاحب المركز الثاني والذي يلعب الثلاثاء مع ساوثهامبتون، ويتبقي جولتين فقط على نهاية المسابقة.