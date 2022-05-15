تعادل مثير بين مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

تعادل مانشستر سيتي، مع مضيفه وست هام، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ37 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بهدفين لكل فريق.

وانتهى الشوط الأول بتقدم وست هام يونايتد، بهدفين دون رد.

وفرض مانشستر سيتي استحواذه على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، كما كان الأكثر هجومًا على المرمى، في ظل تراجع دفاعي من لاعبي فريق وست هام، واعتمادهم على الهجمات المرتدة.

وتقدم جارود باوين في الدقيقة 24 بعدما انفرد بمرمى الحارس البرازيلي إيدرسون وراوغه ليضع الكرة في المرمى الخالي، ثم أضاف الثاني لفريقه ولنفسه في الدقيقة 45.

وواصل لاعبو مانشستر سيتي استحواذهم على مجريات اللعب، في الشوط الثاني من المباراة، وهجومهم الكاسح من أجل تسجيل هدف تقليص الفارق، والعمل على العودة للنتيجة.

وسجل جاك جريليتش، هدف مانشستر سيتي الأول، في الدقيقة 49، من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، وارتطمت بمدافع وست هام، وسكنت الشباك.

وأهدر جارود بوين، فرصة إضافة الهدف الثالث لفريق وست هام، في الدقيقة 60، بعدما ارتبك إديرسون موراليس، في هجمة لفريق وست هام، وخرج من منطقته ليتسبب في إرباك زميله أيمريك لابورت، الذي كان يركض للتغطية، ومرر الكرة على جانب المنطقة، ووصلت الكرة لبوين، الذي اخترق المنطقة، وسدد الكرة في الشباك الخارجية.

وأخطا فيرناندينو، لاعب السيتي، في إعادة الكرة للحارس، ومررها بالخطأ لمايكل أنطونيو، مهاجم وست هام، الذي انطلق في حالة انفراد بالحارس، وحاول تسديد الكرة من فوقه، ولكن الكرة مرت بجوار القائم.

وواصل لاعبو مانشستر سيتي هجومهم الكاسح من أجل تسجيل هدف التعادل، والعودة في المباراة، من أجل الحفاظ على حظوظهم في العودة للمباراة.

وسجل مانشستر سيتي الهدف الثاني، في الدقيقة 69، عن طريق فلاديمير كوفال، مدافع وست هام بالخطأ في مرماه، بعدما حول الركلة الحرة التي لعبها رياض محرز، عرضية داخل منطقة الجزاء، برأسه في الشباك.

وواصل مانشستر سيتي تضييقه الخناق على وسط ملعب وست هام، من أجل الوصول للمرمى وتسجيل هدف الفوز، ومواصلة الابتعاد بصدارة البطولة.

وكاد جارود بوين، أن يسجل الهدف الثالث، لوست هام في الدقيقة 74، بعد كرة عرضية وصلت أمامه وسددها في المرمى لترتطم بقدم أيمريك لابورت، وخرجت لركنية، ونفذها عرضية ثم أبعدها الدفاع.

فريق مانشستر سيتي واصل أفضليته على المرمى، وخنق فريق وست هام في منطقة جزائه.

وتعرض جابريل خيسوس، لتدخل من فلاديمير كوفال، في الدقيقة 83، وبعد الرجوع لتقنية الفيديو، احتسبها الحكم ركلة جزاء.

وسدد رياض محرز، ركلة الجزاء، في الدقيقة 84، على يسار الحارس، وتصدى لها الأخير بنجاح.

وسدد لاعبو مانشستر سيتي 7 كرات على المرمى من أصل 23 محاولة، مقابل تسديدتين من 6 محاولات للاعبي وست هام يونايتد.

واستحوذ لاعبو مانشستر سيتي على مجريات اللعب، بنسبة 77%، مقابل 23% لصالح لاعبي فريق وست هام.

وبهذا التعادل، رفع مانشستر سيتي رصيده للنقطة 90، في صدارة جدول الترتيب، فيما رفع وست هام رصيده لـ56 نقطة، في المركز السابع.