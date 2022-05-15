المالية: #المملكة أنفقت على القطاع الصحي خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 37.7 مليار ريال

أعلنت وزارة المالية تحقيق الميزانية في الربع الأول من 2022، إيرادات 278 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات العامة 220.5 مليار ريال.

وبلغت قيمة الإيرادات النفطية 183.7 مليار ريال، والضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية 4.1 مليار ريال، الضرائب على السلع والخدمات 60 مليار ريال، والإيرادات الأخرى 21.4 مليار ريال.

وقالت "المالية"، إن المصروفات تضمنت تعويضات للعاملين بنحو 125.7 مليار ريال.

وكشفت أرقام الميزانية أن الدين الداخلي بلغ 579.4 مليار ريال، فيما بلغ الدين الخارجي 379.2 مليار ريال، ليبلغ إجمالي الدين 958 مليار ريال.

وفيما يتعلق بالإنفاق القطاعي، كشفت الميزانية السعودية عن إنفاق 7 مليارات ريال، على الإدارة العامة، 43.5 مليار ريال على القطاع العسكري، 22.3 مليار ريال، على الأمن والمناطق الإدارية، و6.8 مليار ريال، على الخدمات البلدية.

وبلغت قيمة الإنفاق على التعليم 44.9 مليار ريال، الصحة والتنمية الاجتماعية 34 مليار ريال، الموارد الاقتصادية 11.4 مليار ريال، التجهيزات الأساسية والنقل 10.2 مليار ريال، والبنود العامة 31.2 مليار ريال.