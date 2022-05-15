ميلان يقترب من الدوري الإيطالي بالفوز على أتالانتا

فاز ميلان بهدفين مقابل لا شيء أمام أتالانتا، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الأسبوع الـ37 من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز، ليقترب خطوة أخرى من حسم لقب الكالتشيو.

وافتتح رافائيل لياو التسجيل لميلان في الدقيقة 58، بعدما انفرد بمرمى أتالانتا بكرة طولية من جونيور ميسياس، قبل أن يصوب بين أقدام الحارس لتسكن الشباك.

بينما أضاف ثيو هيرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 76، بعد انطلاقة قوية من وسط الملعب إلى المرمى، ليصوب كرة قوية في الزاوية اليسرى.

ورفع ميلان رصيده من النقاط إلى 83، بفارق 5 نقاط، عن إنتر، صاحب المركز الثاني، لكن له مباراة