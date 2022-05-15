عاجل.. #خادم_الحرمين غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد إجراء فحوصات طبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
" بيان من الديوان الملكي "
غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - هذا اليوم الأحد 14 شوال 1443هـ الموافق 15 مايو 2022م مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح.
وقد وجه - أيده الله - خالص شكره وامتنانه لأبنائه وبناته شعب المملكة العربية السعودية على مشاعرهم ودعواتهم الكريمة، كما عبر - حفظه الله - عن تقديره لكل من اتصل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية.
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: