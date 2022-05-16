تراجع أسعار #النفط.. و#برنت إلى 109.76 دولار

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين مع تأثير عمليات الإغلاق المرتبطة بالوباء في الصين والتي تعد أكبر مستورد للخام في العالم.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم تراجع الإنتاج الصناعي الصيني والإنفاق الاستهلاكي خلال أبريل إلى أدنى مستوياته منذ بدء الوباء.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بنسبة 1.60% أو بقيمة 1.79 دولار إلى 109.76 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:59 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 1.31% أو 1.45 دولار عند 109.04 دولار للبرميل.