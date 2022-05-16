الأخبار الإقتصادية

تراجع أسعار #النفط.. و#برنت إلى 109.76 دولار

متابعات الوئام
16 مايو 2022 · < 1 minute
النفط
النفط

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين مع تأثير عمليات الإغلاق المرتبطة بالوباء في الصين والتي تعد أكبر مستورد للخام في العالم.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم تراجع الإنتاج الصناعي الصيني والإنفاق الاستهلاكي خلال أبريل إلى أدنى مستوياته منذ بدء الوباء.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بنسبة 1.60% أو بقيمة 1.79 دولار إلى 109.76 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:59 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 1.31% أو 1.45 دولار عند 109.04 دولار للبرميل.