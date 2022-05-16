فلكية جدة ترصد خسوف القمر فجر اليوم

رصدت الجمعية الفلكية بجدة فجر اليوم، خسوف كلي للقمر على الكرة الأرضية كان مشاهداً في الأمريكتين وأوروبا الغربية ومعظم أفريقيا وهو الخسوف الأول من اثنين هذه السنة، وسيمثل أول قمر بدر عملاق سنة 2022م.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن هذا الخسوف عميق جدًا ما يعني بأن مدة مرحلة الخسوف الكلي ستكون طويلة حيث استغرق القمر ساعة و 25 دقيقة ليمر خلال ظل الأرض، مشيراً إلى أن مدة كافة مراحل الخسوف استغرقت 5 ساعات و 18 دقيقة مابين الساعة 04:32 و 09:50 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة على مستوى الكرة الأرضية.

وبين أنه يحدث خسوف القمر الكلي عندما يتحرك القمر من الغرب إلى الشرق عبر ظل الأرض وخلال هذا الخسوف سيكون القمر على مسافة يوم ونصف من نقطة الحضيض أقرب نقطة في مداره من الأرض، مما سيجعل حجمه الظاهري أكبر بنسبة 5.3% عن المتوسط ما يعني بأنه خلال هذا الخسوف سوف يظهر كبير نسبياً في السماء.

وأضاف أبو زاهره "خسوف القمر كان مشاهداً في كل المناطق التي يكون فيها الوقت ليلاً لكن البعض رأى الخسوف أفضل من البعض الآخر، اعتمادًا على الموقع الجغرافي، حيث يرى إما مع شروق القمر أو غروبه عندما يكون منخفضًا في السماء، أما محلياً فقد شهدت الأجزاء الغربية من السعودية فقط خسوف جزئي للقمر بنسبة صغيرة قبل شروق شمس اليوم".

وتابع "أما بقية الوطن العربي فقد شاهد الخسوف جزئيا فقط في الأجزاء الغربية مع غروب القمر في اليمن والأردن وفلسطين، وشوهد جزئياً بنسبة صغيرة في غرب سوريا ولبنان، إضافة لذلك شوهد جزئياً في معظم مصر وترصد بداية الخسوف الكلي في أقصى غرب البلاد، وهذا انطبق على السودان، أما جزر القمر فقد شوهد خسوفاً جزئياً، وفي الصومال خسوفاً جزئياً في وسط وغرب البلاد".

يشار إلى أن نهاية الخسوف الكلي كانت عند الساعة 07:53 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة مع بداية خروج القمر من ظل الأرض في حين تبدأ المرحلة الثانية من الخسوف الجزئي.