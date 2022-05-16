تراجع أسعار #الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 190 ريال

تراجعت أسعار الذهب اليوم في السعودية خلال تعاملات، الإثنين 16 مايو 2022، بالتوازي مع هبوطه بالأسواق العالمية.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية، خلال التعاملات الصباحية، لنحو 217.72 ريال (58.02 دولار) مقابل 218.47 ريال (58.24 دولار) خلال تعاملات أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في السعودية اليوم، نحو 190.5 ريال (50.77 دولار)، مقابل 191.16 ريال (50.96 دولار) خلال تعاملات اليوم السابق.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية، نحو 163.29 ريال (43.52 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي بداية تعاملات اليوم في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 127 ريال (33.85 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في السعودية

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية، خلال التعاملات الصباحية، تراجعًا إلى نحو 6771.83 ريال (1804.7 دولارًا).

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21)، سجل نحو 1524.03 ريال (406.16 دولار).