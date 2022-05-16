مكة الأعلى حرارة بـ50 درجة.. وطريف الأدنى

توقع المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة الكبرى والصغرى، الإثنين، على بعض مدن المملكة.

وتسجل مدينة مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ50 مئوية، بينما تسجل مدينة طريف أدنى درجة حرارة بـ14 درجة مئوية.

وأشار المركز عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، هي: مكة المكرمة 50 درجة مئوية، وجدة 45، والقنفذة 44، والمدينة المنورة وينبع 43، والأحساء والعلا 42، والدمام وبريدة وحفر الباطن 41 مئوية.

الرياض والمجمعة والخرج ووادي الدواسر 40، وجازان والدوادمي وشرورة 39، وتبوك وحائل 37، ونجران وبيشة والطائف 36، وسكاكا ورفحا والوجه 34، وعرعر 33، وأبها والقريات 31، والباحة 30 مئوية.

وعن درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن فتسجل : طريف 14 درجة مئوية، والباحة والقريات 15، وابها 16، ونجران وبيشة 20، والدوادمي وشرورة 21، والرياض وتبوك وحائل والمجمعة والخرج ورفحا ووادي الدواسر 22، والدمام وبريدة وسكاكا 23، والوجه وحفر الباطن والأحساء 24، والعلا 27، وجازان وينبع 28، والمدينة المنورة وجدة والطائف 30، ومكة المكرمة 33 مئوية.