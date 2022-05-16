مدرب مانشستر يونايتد يكشف موقفه من بقاء رونالدو

تحدث إريك تين هاج، المدير الفني الجديد لفريق مانشستر يونايتد، عن موقفه من استمرار كريستيانو رونالدو، نجم الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وسبق أن أثارت العديد من التقارير الصحفية، احتمالية رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن صفوف الفريق، بعد قدوم تين هاج، مرجعة السبب إلى رغبة المدير الفني الجديد في الاعتماد على لاعبين شباب في هذا المركز، من أجل منحهم أدوار أكبر متعلقة بالضغط على الخصوم واسترداد الكرة.

وقال تين هاج في تصريحات لصحيفة تليجراف الهولندية: "بكل تأكيد أود الإبقاء على رونالدو مع الفريق، لقد كان لاعبًا مهمًا للفريق خلال العام الحالي، وبإمكانه إضافة المزيد من الجودة للفريق".

وانضم كريستيانو رونالدو، لصفوف مانشستر يونايتد، قادمًا من فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأضاف: "إنه لاعب غير عادي، بسبب ما أظهره مع الفريق، وأعتقد أنه مازال لديه طموح أكبر في الفترة المقبلة.