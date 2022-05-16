«الدفاع المدني» يحذر من ترك 5 أغراض داخل المركبة

حذّر الدفاع المدني من ترك أشياء داخل السيارة قد تسفر عن انفجارها مع ارتفاع درجات الحرارة.وذكر الدفاع المدني عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في ظل الأجواء الحارة وارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف تأكد من خلو المركبة من الآتي:

عبوات الغاز.

ولاعة السجائر.

الشاحن المتنقل وبطارية الشاحن.

عبوة العطر المضغوطة.

عبوة سائل معقم اليدين.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الإثنين، تأثير العوالق الترابية على مناطق الحدود الشمالية وجنوب المملكة وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما توقع طقساً حاراً إلى شديد الحرارة على منطقتي مكة المكرمة، المدينة المنورة.