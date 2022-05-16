تقارير تكشف تطورات خطيرة في مستقبل مبابي مع ريال مدريد

يبدو أن خارطة الكرة العالمية ستتغير بالنسبة للصفقات واللاعبين على مستوى مختلف الأندية المميزة على رأسها برشلونة الإسباني وريال مدريد كذلك.

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن انتهاء الاتفاق بين ريال مدريد وكيليان مبابي، جناح باريس سان جيرمان، بشأن انتقاله إلى صفوف قلعة "سانتياجو برنابيو"، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة،

وقال كيليان مبابي أثناء تسلمه جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي هذا العام، أمس الأحد: "الفوز بهذه الجائزة لثالث مرة على التوالي شيء لا يصدق، أشكر باريس سان جيرمان، وزملائي والنادي والمدرب، وجميع من يعملون في الخفاء، هم من ساعدونا لإعادة لقب الدوري مرة أخرى".

أشارت "ماركا"، إلى أن مسئولي ريال مدريد تواصلوا لاتفاق مع مبابي وحصل النادي الإسباني على موافقة اللاعب، لكن طلب المقربون من الفرنسي أن يتم تأجيل أي إعلان حتى نهاية كل مباريات باريس سان جيرمان لاحترام الجميع، لكن كل شيء قد انتهى وسيبقى ريال مدريد هادئًا وينتظر اللاعب.

من المنتظر، أن يوقع مبابي على عقد رسمي مع ريال مدريد لمدة 5 سنوات، سيكون مصحوبًا بشرط جزائي بملايين الدولارات، إلا أن راتبه لم يصل إلى العرض الذي تلقاه من باريس سان جيرمان بقيمة 50 مليون يورو سنويًا.