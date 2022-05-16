صفقة من العيار الثقيل تدق أبواب تشيلسي

كشفت تقارير صحفية عن توصل إدارة نادي تشيلسي الانجليزي، لاتفاق مع الكرواتي، إيفان بريسيتش، لاعب إنتر الإيطالي، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد بريسيتش، مع إنتر بنهاية الموسم الجاري، وهو ما يجعله حرًا في التوقيع لأي نادٍ منذ بداية العام الجاري.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ستار الانجليزية، فإن إدارة تشيلسي اتفقت مع بريسيتش، على انضمامه لصفوف الفريق اللندني، في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع إنتر.

وانضم بريسيتش، لصفوف إنتر قادمًا من فريق فولفسبورج الألماني، في صيف 2015، ثم انتقل لفريق بايرن ميونخ على سبيل الإعارة في صيف 2019، وعاد في الموسم التالي لصفوف الفريق الإيطالي.

وشارك بريسيتش في 253 مباراة، وسجل 54 هدفًا، وصنع 49 لزملائه في الفريق.