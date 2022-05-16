إلزام المنشآت المتوسطة بالافصاح عن السكن الجماعي لأفرادها اعتبارا من أول يوليو

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلزام المنشآت المتوسطة بالإفصاح عن السكن الجماعي لأفرادها اعتبار من أول يوليو المقبل.

جاء ذلك وفقا لما أعلنته في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، اليوم.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق، أن صدور الموافقة على وثيقة البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد ومبادراته يمثل أحد أهم أوجه الدعم والاهتمام الذي تحظى به هذه الشريحة المهمة.

وحصر عدد المنشآت المسجلة في منصة السكن الجماعي للأفراد إلى 90 ألف منشأة مفصحة، فضلا عن العمل على توعية أصحاب المنشآت بأهمية الإفصاح عن مقار سكن العمالة من خلال منصة السكن الجماعي وتسجيل أكثر من 800 ألف عامل في المنصة.