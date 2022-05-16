أخبار دوليّة

تعيين اليزابيث بورن رئيسة لوزراء فرنسا

الوئام-متابعات
16 مايو 2022 · < 1 minute

أعلن الإليزيه الفرنسي ،اليوم،اختيار وزيرة العمل اليزابيث بورن لرئاسة الحكومة الفرنسية المقبلة