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تركيا ترفض انضمام السويد وفنلندا للناتو
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أخبار دوليّة
تركيا ترفض انضمام السويد وفنلندا للناتو
الوئام-متابعات
16 مايو 2022
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قال الرئيس التركي،رجب طيب اردوغان إن بلاده سترفض طلب انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الاطلسي الناتو
صحيفة الوئام الالكترونية
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