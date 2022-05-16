أخبار دوليّة

تركيا ترفض انضمام السويد وفنلندا للناتو

الوئام-متابعات
16 مايو 2022 · < 1 minute

قال الرئيس التركي،رجب طيب اردوغان إن بلاده سترفض طلب انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الاطلسي الناتو