انتخابات لبنان: خسائر فادحة لحزب الله وحلفاء إيران

كشفت النتائج الأولية لانتخابات لبنان البرلمانية عن خسائر فادحة لحلفاء إيران، حيث سيطر حزب العمال اللبناني على الانتخابات وكبد حزب الله وحلفاءه خسائر كارثية وسيطر سمير جعجع على دوائر ميشال عون حليف حزب الله .

وأسفرت النتائج عن خسارة حزب الله مقعدا في معاقله جنوبي لبنان، لصالح إلياس جرادة، من قائمة المعارضة، كما سقط رئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان، المدعوم من حزب الله، وتمكن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من انتزاع الأكثرية النيابية من رئيس التيار الوطني الحُر جبران باسيل.

وأكد الكاتب الأمريكي رومي الهابر، استمرار الفساد والسرقة في لبنان حتى بعد الانتخابات.