أردوغان يزور الإمارات اليوم

يزور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية.

وأصدرت الرئاسة التركية بيانا أوضحت خلاله أن زيارة الرئيس إلى الإمارات، تأتي للتعزية في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وجاء في بيان الرئاسة: “سيقوم رئيسنا، السيد رجب طيب أردوغان، بزيارة تعزية إلى أبوظبي في 17 مايو 2022 في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الأسبق”.

وأشار البيان أيضا إلى أن أردوغان سيعقد اجتماعا ثنائيا مع رئيس الدولة الحالي محمد بن زايد.

يذكر أن أردوغان زار الإمارات منتصف فبراير الماضي، في سياق تعزيز التقارب بين البلدين بعد سنوات من القطيعة، ووقع الجانبان مذكرة تفاهم في قطاعات الاستثمار، والإعلام إضافة إلى التعاون في الصناعات الدفاعية.