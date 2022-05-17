تفاصيل تراجع ملكية صندوق الاستثمارات العامة في السوق الأميركية

انخفضت ملكية صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في السوق الأميركية من نحو 56 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام الماضي إلى 43.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي.

وبحسب إفصاح للصندوق لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، خفض الصندوق حصصه في ثلاث شركات هي: "فيزا أي إن سي" و"بلاج باور" و"وول مارت".

في المقابل، رفع الصندوق حصصه في عدد من الشركات، شملت زيادة حصته في مجموعة علي بابا بنحو 49% إلى أكثر من مليون سهم، ومضاعفة حصته في "تيك تو إنتراكتيف" إلى 11.4 مليون سهم.

كما رفع الصندوق حصته في "باي بال"، واستحوذ على حصة تزيد عن 418 ألف سهم في شركة METAPLATFORMS.

وتخارج صندوق الاستثمارات العامة بحسب الإفصاح من شركة Grub Just Eat.