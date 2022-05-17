«العدل»: 620 خبيرًا مسجلًا في «خبرة» لدعم المحاكم وتقليص أمد التقاضي

كشفت وزارة العدل عن تسجيل 620 خبيرًا متخصصًا في مجالات عدة منها الهندسي والمحاسبي والتقييم والمحاماة في منصة "خبرة" khibrah.sa؛ الهادف إلى دعم عمل المحاكم والدوائر القضائية، وتقليص أمد التقاضي عبر تسهيل التواصل بين القاضي والخبير وأطراف الدعوى.

وأعلنت وزارة العدل أن عدد المستفيدين من منصة "خبرة" بلغ 1000 مستفيد منذ إطلاق المنصة، مضيفةً أنه جار العمل على تضمين مجالات خبرة أخرى بالإضافة للمجالات المذكورة خلال الفترة القادمة.

وتهدف منصة خبرة التي وجه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاقها نهاية العام الماضي 2021، إلى تحقيق العدالة الناجزة والشفافية بين الأطراف المعنية، وحفظ الوقت وزيادة الإنتاجية ورفع مستوى جودة تقارير الخبرة إلى جانب تقليص أمد التقاضي.

وحثت الوزارة القطاعات التي تقدم خدمات الخبرة باختصاصاتها كافة، على التسجيل في المنصة والاستفادة من الحلول التي تقدمها، لتسهيل عملية التواصل بين القاضي والخبير والأطراف، مبينة أن منصة "خبرة" تأتي في سياق الحلول التقنية التي تقدمها بهدف توفير الجهد والوقت على المستفيدين، بوضع إجراءات تنظم عملية تسجيل الخبراء وإرسال واستلام الطلبات وتحقيق العدل والشفافية بموثوقية عالية.