الليرة_التركية تهوي لأدنى مستوى في 5 أشهر

انخفض سعر الليرة التركية اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022 مقابل الدولار لينزل إلى أدنى مستوى له منذ نحو 5 أشهر، وسط توجه للتحوط بالذهب.

وانخفض سعر الليرة التركية اليوم الثلاثاء، بأكثر من 2% مقابل الدولار الأمريكي، في ظل هبوط مستمر تتعرض له العملة المحلية منذ بداية تداولات مايو الجاري التي لم تشهد أي ارتفاع لليرة التركية سوى خلال جلستين فقط.

وهبط سعر الليرة التركية اليوم مقابل الدولار بنسبة 2.13% لتسجل نحو 15.87 ليرة لكل دولار واحد، مقابل 15.54 ليرة لكل دولار في إغلاق تداولات أمس.

وتنازل الدولار الأمريكي عن قمة 20 عامًا نزولا دون مستويات 104 نقاط بعدما تخلى الأسبوع عن قمته التاريخية عند 105 نقاط.

ونزل مؤشر الدولار الرئيسي مقابل سلة من العملات الرئيسية إلى مستويات 103.9 نقطة بتراجع بلغت نسبته 0.2% خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

وتزامن مع تراجع الدولار ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجا 10 سنوات لترتفع قرب مستويات الـ 3% وصولا إلى مستويات 2.922%.