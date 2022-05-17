ارتفاع أسعار النفط وسط آمال بتعافي الطلب

سجلت أسعار النفط ارتفاعا، اليوم الثلاثاء، رغم إخفاق الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بالإجماع لحظر استيراد الخام الروسي، وهي خطوة كان من شأنها أن تؤدي إلى تقليص الإمدادات العالمية.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي بواقع 0.7% إلى 115.02 دولار للبرميل في التعاملات الأوروبية، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ0.6% إلى 112.53 دولار.

ويأتي الارتفاع في حين يترقب المستثمرون بيانات إمدادات النفط الخام الأمريكية التي من المقرر أن تصدر عن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم.

كما يأتي الارتفاع في وقت تشير فيه التقارير إلى أن شنغهاي تتطلع إلى رفع واسع للقيود، والسماح باستئناف الحياة الطبيعية اعتبارا من الأول من يونيو المقبل.

وكانت معدلات التكرير في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، تراجعت بواقع11% في أبريل الماضي مقارنة بالعام الماضي، مع تراجع الطاقات الإنتاجية لأدنى مستوى منذ مارس 2020 بسبب تفشي كورونا.