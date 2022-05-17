تكليف عدد من مديري التعليم في الرياض وجدة والطائف وبيشة

أصدر الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم، عدة قرارات اليوم الثلاثاء، بتكليف عدد من مديري إدارات التعليم في الرياض وجدة والطائف وبيشة.

ففي الرياض؛ أصدر "آل الشيخ" قرارا بتكليف الدكتور/ حسن بن محسن خرمي؛ مديراً عاماً للتعليم بالمنطقة، كما أصدر أيضا قرارا بتكليف الدكتور/ فهد بن ماجد بن فهد الشريف مديرا عاما للتعليم بالطائف.

وفي بيشة؛ أصدر الوزير آل الشيخ قرارا بتكليف الأستاذ/ سفر بن محمد بن عبدالله ‏مديراً للتعليم، كما أصدر أيضا قرارا آخر بتكليف الأستاذ نايف الزارع مديرا عاما للتعليم بمنطقة جدة.

وفي نفس السياق، أصدر وزير التعليم قرار بتكليف الأستاذ/ حمد بن ناصر الوهيبي؛ أمينا عاما لإدارات التعليم.

ويمارس المُكلف الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة له وفق الأنظمة والتعليمات، على أن يُعمل بتلك القرارات اعتباراً من تاريخ صدورها.