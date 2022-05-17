ليفاندوفسكي يحسم مصيره بقرار هام بعد عروض كبار أوروبا

لا يزال الحديث مستمرًا عن مستقبل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، رفقة ناديه خلال الفترة المقبلة.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، خلال الفترة الماضية، إلى اقتراب ليفاندوفسكي من الرحيل عن بايرن ميونخ في الصيف المقبل، في ظل عدم توصله لاتفاق مع إدارة النادي بشأن تجديد عقده.

ويُعد ليفاندوفسكي محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته، على رأسها برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي وغيرهم.

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، والذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن ليفاندوفسكي يُفضل الانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني، خلال الفترة المقبلة.