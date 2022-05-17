السفير المغربي بالمملكة يلتقي قيادات شركة أوفا العالمية لتقنية المعلومات المحدودة

بمناسبة تأسيس شركة أوفا المغربية السعودية لتطبيقات النقل التشاركي:

بمناسبة إطلاق "شركة اوفا العالمية لتقنية المعلومات المحدودة" خدماتها في المملكة المغربية متمثلة بتأسيس شركة أوفا المغربية السعودية لتطبيقات النقل التشاركي التقى السفير المغربي في المملكة بالعضو المؤسس لشركة أوفا العالمية ، الرئيس التنفيذي لشركة أوفا المغربية السعودية حمود العشيشان، والدكتورة زهراء الناصر عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الحوكمة في أوفا العالمية لتقنية المعلومات.

وهنأ معالي السفير شركة أوفا العالمية على خطواتها التوسعية الناجحة انطلاقا من الرياض الى لندن والقاهرة ومؤخرا في المملكة المغربية وأبدى تقديره للخطوة وتفاؤله بنتائجها الكبيرة المتوخاة. مؤكدا معاليه أن المغرب أصبح بيئة جاذبة لعدد من الشركات والشراكات المتميزة التي بدأت خدماتها المتنوعة في المدن المغربية.

وأشار معالي السفير المغربي، لسعي بلاده لتطوير قطاع النقل المغربي.

من جانبه، عبر الأستاذ حمود العشيشان عن شكره وتقديره للدعوة الكريمة التي حظيت بها (شركة اوفا المغرب) من لدن معالي السفير المغربي ، وعن تطلعه في أن تساهم خطوة (شركة أوفا العالمية) بإنشاء ( شركة أوفا المغربية السعودية) في تحقيق أهداف القطاع الحكومي بنقلة نوعية في جودة ومستوى خدمات قطاع النقل.

الجدير بالذكر أن "أوفا المغرب" هي شركة يملكها مساهمون سعوديون ومغاربة وتعتمد في تشغيلها على شركة "أوفا العالمية" التي تعد شركة سعودية عالمية وبتقنية سعودية عملت في توسعها على خدمة وإثراء الاقتصادات المحلية لكل بلد تعمل به.

وتستهدف الشركة دخول 30 دولة خلال العشر سنوات القادمة والانتشار عالميا من خلال رؤية المملكة 2030 الطموحة، تحقيقا للرؤية في بناء شركات وطنية رائدة عالمية في النقل الذكي انطلاقا من الرياض.