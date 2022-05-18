تراجع سعر #الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 191 ريال

انخفضت أسعار الذهب اليوم في السعودية خلال مستهل تعاملات الأربعاء 18 مايو 2022، رغم صعود "النفيس" عالميا مقابل الدولار.

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية خلال مستهل تداولات الأربعاء ليصل إلى 218.43 ريال (58.23 دولار)، مقابل 219.91 ريال (58.64 دولار) في ختام تداولات أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية لينزل إلى 163.83 ريال (43.68 دولار)، مقابل 164.93 ريال (43.98 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس الثلاثاء.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 127.42 ريال (33.97 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 109.22 ريال (29.12 دولار).

نزل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية (الأكثر تداولا بالأسواق) ليسجل نحو 191.13 ريال (50.96 دولار)، مقابل 192.42 ريال (51.31 دولار) بنهاية تداولات أمس الثلاثاء.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في السعودية نحو 6793 ريالا (1811 دولارا)، وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 1529 ريالا (407.65 دولار).