عاجل .. خادم الحرمين يوافق على إقامة المسابقة الدولية في كتابة المصحف الشريف

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على إقامة المسابقة الدولية في كتابة المصحف الشريف، شهر شعبان المقبل، تحت إشراف وتنظيم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة.

وبهذه المناسبة، رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لما يوليانه من عناية خاصة واهتمام كبير بكتاب الله عز وجل طباعةً ونشراً وتعليماً.

وأوضح أن المسابقة تهدف إلى إتاحة الفرصة للمتميزين في كتابة القرآن الكريم من الخطاطين المهرة، ومشاركتهم في كتابة مصحفٍ كريمٍ يحمل اسم المؤسِّس، مع تبادل الخبرات والأفكار بين الخطاطين، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان قريباً عن شروط المسابقة وضوابطها ومراحلها.

ودعت الوزارة الراغبين في المشاركة إلى تعبئة الاستبانة المرافقة، وإرسالها على البريد الآتي: [email protected]

مما يذكر أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف شهد نقلة نوعية من خلال زيادة عدد النسخ المطبوعة من المصحف الشريف بنسبة تجاوزت الـ100% ليبلغ حجم الإنتاج 20 مليون نسخة سنوياً بعد أن كان ثمانية ملايين نسخة سنوياً في السابق، إضافة إلى تميز نوعية ورق الطباعة الفاخر، إلى جانب زيادة عدد اللغات لترجمة كلمات ومعاني القرآن الكريم إلى ما يقارب ثمانين لغة عالمية.