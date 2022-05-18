قرار هام من جوارديولا في مستقبل نجم المان سيتي

حسم الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، موقفه من استمرار الألماني إلكاي جوندوجان، لاعب وسط الفريق، أو رحيله خلال الفترة المقبلة.

وأشارت بعض التقارير الصحفية، إلى أن إلكاي جوندوجان قد يرحل عن صفوف مانشستر سيتي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «تليجراف» البريطانية، فإن جوارديولا طلب من إدارة مانشستر سيتي رحيل بعض اللاعبين عن الفريق، في الصيف المقبل.

وأفادت الصحيفة، أن إلكاي جوندوجان ليس ضمن قائمة اللاعبين المحتمل رحيلهم، مُشيرة إلى تمسك جوارديولا بخدمات اللاعب في الموسم الجديد 2022-2023.

وشددت الصحيفة، أن جوارديولا يرفض رحيل جوندوجان بشكل قاطع، خاصة أنه أحد الركائز الأساسية في تشكيل مانشستر سيتي.