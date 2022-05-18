تقارير تكشف صفقة العمر لريال مدريد الموسم المقبل

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني بحثه عن إبرام صفقات جديدة، لتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «آس» الإسبانية، فإن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع الفرنسي أوريلين تشواميني، لاعب وسط موناكو الفرنسي، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وأفادت الصحيفة الإسبانية، أن ريال مدريد تواصل مع المقربين من أوريلين تشواميني، لمعرفة موقفه من الانتقال إلى قلعة البرنابيو في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن ريال مدريد يرى أن أوريلين تشواميني سيكون البديل الأنسب للنجم البرازيلي كاسيميرو، خلال السنوات المقبلة.