إيلون ماسك: لم أعد قادرا على دعم الديمقراطيين وسأصوت للجمهوريين

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إنه لم أعد قادرا على دعم الديمقراطيين وسأصوت للجمهوريين.

ويواصل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إثارة الجدل عبر تغريداته في منصة "تويتر"، وفي أحدث هذه الردود استعماله رمز (إيموجي) "الفضلات".

جاء ذلك، ردا على ما كتبه الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" باراج أغراوال في تغريدة، الاثنين، حول أن التقديرات الداخلية للحسابات الوهمية على منصة التواصل الاجتماعي للأرباع الأربعة الأخيرة كانت "أقل بكثير من 5%"، وذلك ردا على انتقادات إيلون ماسك لتعامل الشركة مع الحسابات الزائفة.