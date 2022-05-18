إينتراخت فرانكفورت يتوج بالدوري الأوروبي على حساب رينجرز

تُوج فريق إينتراخت فرانكفورت ببطولة الدوري الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بفوزه على رينجرز الاسكتلندي بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله.

الشوط الأول شهد سيطرة من لاعبي إينتراخت فرانكفورت، حيث كانوا الأكثر تهديدًا على المرمى.

وقام لاعبو إينتراخت بـ 11 محاولة منها 3 تسديدات على المرمى، مقابل 3 محاولات لـ رينجرز منها تسديدة فقط على مرمى كيفن تراب.

وفي الدقيقة 30، حرمت العارضة فريق إينتراخت فرانكفورت بتصديها لتسديدة قوية على الطائر من فيليب كوسيتش من خارج منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين سلبًا.

وفي الشوط الثاني، تمكن النيجيري جو أريبو من تسجيل الهدف الأول لـ رينجرز في الدقيقة 57 مستغلًا خطأ دفاعي من لاعبي إينتراخت فرانكفورت.

لاعبو إينتراخت فرانكفورت كثفوا من محاولاتهم للتسجيل، ونجحوا في ذلك بهدف التعادل عن طريق رافاييل بوري بتسديدة رائعة من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها كوسيتش من الجهة اليسرى في الدقيقة 69، لينتهي اللقاء بالتعادل، ويتم الاحتكام للأشواط الإضافية.

وفي الأشواط الإضافية، استمرت محاولات الفريقين للتسجيل، وكان إينتراخت فرانكفورت قريبًا من ذلك عن طريق لاعبه البديل جاكيتش في الدقيقة 114 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها علت عارضة مرمى رينجرز.

وفي الدقيقة 118، كاد رينجرز أن يحسم البطولة لصالحه، عندما أرسل البديل روف كرة عرضية من الجانب الأيمن، ليقابلها ريان كينت بتسديدة قوية، تصدى لها تراب ببراعة.

وفي الدقيقة 121، تصدى تراب لركلة حرة مباشرة نفذها تافيرنير، ليقود المباراة لركلات الترجيح لحسم هوية البطل.

وفي ركلات الترجيح، سدد تافيرنير الركلة الأولى لـ رينجرز بنجاح، ليرد كريستوفر لينز بالتسجيل لـ إينتراخت فرانكفورت.

وسجل ستيفين ديفيز الركلة الثانية لـ رينجرز، أعقبه هروستيتش بالتسجيل لـ إينتراخت فرانكفورت.

وأحرز سكوت أرفيلد الركلة الثالثة لـ رينجرز، فيما سجل كامادا لـ إينتراخت فرانكفورت.

وأهدر إيرون رامسي الركلة الرابعة لـ رينجرز، أعقبه كوستيش بالتسجيل لـ إينتراخت.

وسجل روف الركلة الخامسة لـ رينجرز، ليسجل بعد ذلك بوري الركلة الخامسة لـ إينتراخت، ليقود فريقه لتحقيق اللقب.