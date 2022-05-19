إنجاز سعودي جديد يدخل «جينيس»

أعلنت وزارة الثقافة، مساء الأربعاء، أن سلة مهرجان «طائف الورد» حققت رقماً قياسياً عالمياً، أهلها لدخول موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية كأكبر سلة ورد في العالم.

ووفق ما أفادت وزارة الثقافة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر فإن السلة ضمت أكثر من 84 ألف وردة.

وقالت الوزارة إن سلة مهرجان «طائف الورد» ضمت 84450 وردة، لافتة إلى أن العمل بها استغرق أكثر من 168 ساعة عمل.

وبلغ ارتفاع السلة 1297 متراً وعرضها 7.98 متر، وطولها 12129 متراً.

وذكرت أن سلة مهرجان «طائف الورد»، كسرت الرقم القياسي السابق، الذي كان مسجلا باسم سنغافورة.